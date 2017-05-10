21 очко Рочести помогло «Локомотиву» обыграть УНИКС и повести в серии — 2-1

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл казанский УНИКС со счётом 83:71 в третьем матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ. После равной первой четверти краснодарцы сумели создать небольшой задел во второй. В третьем отрезке УНИКС сократил отрыв до "-3", но в заключительной четверти «Локомотив» вновь его увеличил и удерживал на уровне 10 и более очков до финальной сирены.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива» Тэйлор Рочести, который набрал 21 очко. У УНИКСа с 16 баллами выделился Лэтэвиус Уильямс.

«Локомотив» повёл в серии — 2-1.