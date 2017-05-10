Пашутин: за исключением третьей четверти, УНИКС не справился с «Локомотивом»

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива-Кубань» (71:83) в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

«Сегодня очень плохо защищались, пропустили 83 очка и проиграли много единоборств. Рочести и Дженнинг доставили нам наибольшее количество проблем и получили слишком много пространства – под конец даже проходы начали получаться. Дженнинг и вовсе нам забил 13 очков со скамейки за одну половину. С их снайперами на периметре мы не справились. Рочести вторую игру подряд забивает более 20 очков, и у нас не нашлось игрока, который смог бы его сдержать, хотя мы пробовали разные варианты.

В нападении слишком много играли от броска, и приходилось либо скидывать на периметр, либо бросать через двух-трёх игроков. В следующий раз нам нужно быть более агрессивными, играть от прохода и лучше двигать мяч в нападении. У нас есть ещё одна игра, и, чтобы победить, нам нужно лучше защищаться. За исключением третьей четверти, когда мы пропустили всего 16 очков, мы не справились с соперником", — передаёт слова Пашутина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.