Обрадович: игроки «Локомотива» никогда не сдаются

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович остался доволен работой своей команды в защите в матче с УНИКСом (83:71).

«Несмотря на то, что я не был доволен некоторыми моментами в защите, 71 очко – отличный результат. Мы знаем, что Колом здорово атакует с дистанции, но я бы не хотел раскрывать секретов перед следующей встречей.

Ситуация с Коллинсом? Технические фолы зачастую меняют ход поединка, и, конечно, не очень приятно терять ключевого игрока из-за перебора фолов, но у нас в команде собраны отличные парни, которые сплотились и справились с этой ситуацией. Мои парни никогда не сдаются", — передаёт слова Обрадовича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.