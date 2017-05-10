Брайант: почему игра «Голден Стэйт» и «Кливленда» в финале — это плохо?

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант не согласен с тем, что новая встреча «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» в финале НБА будет плоха. «Кавальерс» и «Уорриорз» разыграли между собой два последних финала, завоевав по одному чемпионскому титулу. Сейчас оба клуба уже вышли в финал своих конференций.

«Почему это плохо для баскетбола? Бессмысленно говорить так. Плохо просто потому, что предсказуемо? Я знаю, что проснусь утром. Плохо ли это? Не думаю», — приводит слова Брайанта ESPN.