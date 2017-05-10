Райли подтвердил, что останется в «Майами» до 2021 года

Президент «Майами Хит» Пэт Райли подтвердил, что в прошлом году заключил с клубом новый пятилетний контракт и останется на своей должности до лета 2021 года. К моменту окончания контракта Райли будет 76 лет.

Как сообщает Miami Sun Sentinel, договор позволяет Райли работать откуда угодно, включая его дом в Малибу — на другом побережье США. Однако сам функционер заверил, что давно никуда не выезжает.

Райли пришёл в «Хит» в 1995 году и работал в клубе главным тренером и президентом. Он привёл команду к чемпионскому титулу в 2006 году.