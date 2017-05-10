Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лэнгфорд: УНИКС непозволительно мягко играл в защите

10 мая 2017, среда. 23:25. Баскетбол

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд считает, что его клуб проиграл «Локомотиву-Кубань» (71:83) в третьем матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ из-за слишком мягких действий в обороне. После трёх встреч УНИКС уступает 1-2 и следующий матч проведёт на своём паркете.

«Мы допустили слишком много ошибок сегодня. Мы играли непозволительно мягко в защите, нужно действовать агрессивнее. У нас есть ещё время исправить это. Впереди один день на подготовку, нужно просмотреть видео, понять, в чём дело», — приводит слова Лэнгфорда «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
БК УНИКС ПБК Локомотив-Кубань Кит Лэнгфорд
Новости. Баскетбол
11 мая 2017, четверг
00:12 Брокхофф: весь «Локомотив» стремился не дать Лэнгфрду свободно бросить
10 мая 2017, среда
23:25 Лэнгфорд: УНИКС непозволительно мягко играл в защите
23:21 Райли подтвердил, что останется в «Майами» до 2021 года
22:33 Брайант: почему игра «Голден Стэйт» и «Кливленда» в финале — это плохо?
22:17 Корстин: противостояние «Локомотива-Кубань» и УНИКСа — это тренерские шахматы
21:49 Обрадович: игроки «Локомотива» никогда не сдаются
21:47 Пашутин: за исключением третьей четверти, УНИКС не справился с «Локомотивом»
21:35 Кайл Лоури может продолжить карьеру в «Филадельфии»
21:08 Папатеодору: «Астана» выполнила все поставленные цели
20:46 21 очко Рочести помогло «Локомотиву» обыграть УНИКС и повести в серии — 2-1
20:11 Итудис: надеюсь, травма Д.Кулагина не окажется серьёзной
19:35 А.Томас: отношусь к пятому матчу с «Вашингтоном» как к самому важному в жизни
18:51 ЦСКА обыграл «Астану» "+18" и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
18:40 Шушаков, скорее всего, станет ассистентом нового наставника «Пармы»
18:37 Башминов: «Парма» точно выступит в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне
18:24 Т. Джефферсон — Хардену: твой решающий бросок накрыл 52-летний Джинобили
17:10 Елевич: если УНИКС победит «Локо» в 3-м матче — у них будут шансы выиграть серию
16:37 Хэйворд пока не решил, воспользуется ли опцией продления контракта с «Ютой»
16:03 Д'Антони: я покинул «Нью-Йорк» после ультиматума Энтони
14:39 Коби Брайант: был рад помочь Айзее Томасу, как однажды Майкл Джордан помог мне
14:14 Шикарные передачи за спину Шведа – в топ-10 недели в Лиге ВТБ
13:27 Родионов: Миннерат и Хантер покинут «Автодор», Адамс и Фрэйзер – останутся
13:17 Защитник «Реала» Лука Дончич – обладатель приза восходящей звезде Евролиги
13:05 Харден оформил второй трипл-дабл в плей-офф за карьеру
13:00 Хэйворд: горжусь достижениями «Юты» в нынешнем сезоне
12:51 Кендрик Перкинс: Кевин Дюрант и Расселл Уэстбрук возобновили общение
12:05 Дэнни Грин: после травмы Кавая Леонарда все игроки «Спёрс» стали агрессивными
11:32 Роскошный проход Кавая Леонарда через всю площадку – в топ-5 дня в НБА
11:20 Ману Джинобили: не хочу даже думать о том, как играть без Кавая Леонарда
10:40 П. Газоль: я просчитался в комбинации на последней минуте основного времени
10:28 Кавай Леонард: я сыграю в шестом матче с «Хьюстоном»
10:12 Джинобили не дал Хардену перевести матч во второй овертайм, накрыв его сзади
10:02 Г. Попович: К. Леонард не хотел уходить с площадки, хотя прыгал на одной ноге
09:19 Джинобили догнал Пиппена на восьмом месте по количеству матчей в плей-офф
09:00 Кавай Леонард получил травму голеностопа в матче с «Хьюстоном»
05:54 Трипл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в 5-м матче с «Сан-Антонио»
03:50 А. Томас: это шутка какая-то, что Грин назвал Олиника грязным игроком
00:44 Итудис: безусловно, дома «Астана» играет лучше
00:11 Ш. О'Нил объявил о желании стать шерифом
9 мая 2017, вторник
23:47 Хилл может покинуть «Юту» в случае ухода Хэйворда
22:55 Беверли сыграет в пятом матче серии против «Сан-Антонио»
22:16 Рондо: думаю, «Чикаго» без проблем прошёл бы «Бостон», если бы не моя травма
21:19 Президент «Торонто»: наша цель — стать чемпионами, нам нужен новый стиль игры
20:25 Др. Грин — Порзингису: тебе никто не верит, ты пытаешься уйти в «Клипперс»
19:19 Серхио Родригес намерен принять участие в Евробаскете-2017
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое событие регулярного чемпионата НБА стало самым ярким?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+