Лэнгфорд: УНИКС непозволительно мягко играл в защите

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд считает, что его клуб проиграл «Локомотиву-Кубань» (71:83) в третьем матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ из-за слишком мягких действий в обороне. После трёх встреч УНИКС уступает 1-2 и следующий матч проведёт на своём паркете.

«Мы допустили слишком много ошибок сегодня. Мы играли непозволительно мягко в защите, нужно действовать агрессивнее. У нас есть ещё время исправить это. Впереди один день на подготовку, нужно просмотреть видео, понять, в чём дело», — приводит слова Лэнгфорда «Р-Спорт».