Брокхофф: весь «Локомотив» стремился не дать Лэнгфрду свободно бросить

Форвард «Локомотива-Кубань» Райан Брокхофф рассказал о том, как его команда действовала против лидера УНИКСа Кита Лэнгфорда в победном (83:71) матче. В этой игре Лэнгфорд набрал 15 очков.

«Лэнгфорд – потрясающий игрок, невероятный снайпер, и остановить его можно было только за счёт командной игры всей пятёрки. Когда он получал мяч, вся наша команда стремилась не дать ему свободно бросить. Иногда это получалось, иногда приходилось фолить, но в целом мы справились. Мы должны были хорошо сыграть в защите в выездном матче, нельзя было позволить УНИКСу совершать быстрые прорывы», — цитирует Брокхоффа «Р-Спорт».