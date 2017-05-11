29 очков Брэдли помогли «Бостону» повести в серии с «Вашингтоном»

«Бостон Селтикс» обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 123:101 в пятом матче полуфинальной серии Восточной концеренции и повёл в раунде — 3-2.

Хозяева оторвались от «Вашингтона» на 15 очков уже в первой четверти, и в дальнейшем сохраняли своё преимущество.

Защитник «Бостона» Эйвери Брэдли набрал 29 очков, 19 очков у Эла Хорфорда, по 18 очков — у Амира Джонсона и Айзеи Томаса. В составе гостей 21 очко записал на свой счёт Джон Уолл.

Шестой поединок серии пройдёт на площадке «Уизардс» 13 мая, начало — в 03:00.