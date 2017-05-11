Айзея Томас оштрафован на $ 25 тыс. за неуважительные слова в адрес болельщика

НБА оштрафовала разыгрывающего защитника «Бостон Селтикс» Айзею Томаса на $ 25 тыс. за неуважительные слова в адрес болельщика, сообщает ESPN.

Инцидент произошёл во время третьего матча серии второго раунда плей-офф с «Вашингтон Уизардс» (89:116), который проходил на домашней площадке столичного клуба.

Один из болельщиков ругался на Томаса, который находился на скамейке запасных. После нескольких выкриков фаната Айзея указал на него пальцем и в нецензурной форме сказал: «Я изобью тебя, и ты это знаешь».