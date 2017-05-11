Др. Грин: мои слова о соперниках «Кливленда» вырвали из контекста

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин остался недоволен заголовками, которые СМИ использовали для его высказывания о соперниках «Кливленд Кавальерс» в нынешнем розыгрыше плей-офф.

«Я не говорил, что разочарован противостояниями «Индианы» и «Торонто» с «Кливлендом». Люди всегда вырывают слова из контекста, чтобы потом написать: «Дрэймонд сказал, что у «Кавальерс» не было хороших соперников». Они не пишут: «Дрэймонд сказал, что «Кливленд» демонстрирует отличный баскетбол». Все просто хотят яркий заголовок», – приводит слова Грина ESPN.