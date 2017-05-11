Лю: не считаю повторение финала «Голден Стэйт» – «Кливленд» проблемой

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю согласился с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом, который сказал, что продолжение противостояния «Кавальерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем финале кряду не станет проблемой для НБА.

«Я не думаю, что это плохо. Раньше многие хотели видеть очередной финал с участием «Бостона» и «Лейкерс». В наши дни многие хотят наблюдать за противостоянием «Кливленда» и «Голден Стэйт». Это не проблема. Сейчас эти команды демонстрируют лучшую игру.

Не считаю повторение финала проблемой. В прошлом году серия выдала лучшие рейтинги чуть ли не за всю историю НБА. Сейчас у «Голден Стэйт» есть Дюрант, они отлично играют, мы тоже – серия привлечёт ещё больше внимания», – приводит слова Лю ESPN.