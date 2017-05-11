Ражнатович: Недович не будет переходить в ЦСКА

Агент защитника «Уникахи» Неманьи Недовича Мишко Ражнатович сказал, что его клиент не будет переходить в ЦСКА и продолжит выступать за свой нынешний клуб.

«Недович не будет переходить в ЦСКА. Малага – красивый город. «Уникаха» будет выступать в Евролиге, и Неманья является ключевым игроком команды. Думаю, это веские причины, чтобы остаться», – приводит слова Ражнатовича Mondo.me.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА намерен предложить Недовичу контракт с зарплатой € 1,5 млн за первый год.

В сезоне-2013/14 Неманья выступал в НБА за «Голден Стэйт Уорриорз», а в этом году стал в составе «Уникахи» чемпионом Еврокубка.