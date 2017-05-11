Де Коло и Теодосич вошли в символические пятёрки Евролиги сезона-2016/17

Евролига на своём официальном сайте представила первую и вторую символические пятёрки сезона-2016/17, которые определялись по итогам голосования журналистов и болельщиков.
Первая символическая пятёрка
Серхио Льюль («Реал»), Нандо де Коло (ЦСКА), Богдан Богданович («Фенербахче»), Георгиос Принтезис («Олимпиакос»), Экпе Юдо («Фенербахче»).
Вторая символическая пятёрка
Милош Теодосич (ЦСКА), Брэдли Уонамэйкер («Дарушшафака»), Николо Мелли («Бамберг»), Брайант Данстон («Анадолу Эфес»), Густаво Айон («Реал»).
Видео доступно на официальном канале Евролиги в YouTube