Айзея Томас: «Бостону» будет непросто победить «Вашингтон» в 6-м матче

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас поделился ожиданиями от предстоящего матча серии второго раунда плей-офф с «Вашингтон Уизардс» (3-2).

«Мы знаем, что поставлено на карту. Знаем, что будем играть на вражеской территории. Знаем, что нам будет непросто победить там. Но если мы сыграем в защите так, как сегодня, не будем делать много потерь и ограничим их перемещение, то у нас появится шанс выиграть матч», – приводит слова Томаса ESPN.

Шестой поединок серии «Бостон» – «Вашингтон» состоится 13 мая на домашнем паркете столичного клуба.