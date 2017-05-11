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Айзея Томас: «Бостону» будет непросто победить «Вашингтон» в 6-м матче

11 мая 2017, четверг. 14:47. Баскетбол

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас поделился ожиданиями от предстоящего матча серии второго раунда плей-офф с «Вашингтон Уизардс» (3-2).

«Мы знаем, что поставлено на карту. Знаем, что будем играть на вражеской территории. Знаем, что нам будет непросто победить там. Но если мы сыграем в защите так, как сегодня, не будем делать много потерь и ограничим их перемещение, то у нас появится шанс выиграть матч», – приводит слова Томаса ESPN.

Шестой поединок серии «Бостон» – «Вашингтон» состоится 13 мая на домашнем паркете столичного клуба.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Бостон Селтикс Вашингтон Уизардс Айзея Томас - игрок
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