С. Брукс: «Вашингтону» было нечем ответить на потрясающую игру Брэдли и Хорфорда

Главный тренер «Вашингтон Уизардс» Скотт Брукс после поражения от «Бостон Селтикс» (101:123) в пятом матче серии второго раунда плей-офф отметил игру защитника Эйвери Брэдли и центрового Эла Хорфорда.

«Брэдли был в огне, Хорфорд сыграл потрясающе. Нам было нечем ответить на игру этих парней», – приводит слова Брукса ESPN.

В пятом поединке Брэдли стал самым результативным игроком, набрав 29 очков. Хорфорд завершил встречу с 19 очками, 7 результативными передачами, 6 подборами и 3 блок-шотами.

Шестой матч серии «Бостон» – «Вашингтон» состоится 13 мая на домашнем паркете столичного клуба.