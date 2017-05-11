Источник: Богачёв пригрозил игрокам УНИКСа невыплатой зарплаты

Президент УНИКСа Евгений Богачёв пригрозил игрокам казанской команды невыплатой оставшейся части зарплаты в случае поражения в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань», утверждает известный инсайдер Дэвид Пик со ссылкой на собственные источники.

На текущий момент УНИКС проигрывает «Локомотиву-Кубань» в серии со счётом 1-2. Четвёртый матч пройдёт в Казани в пятницу, 12 мая, и хозяевам будет необходима победа. Если клубам понадобится пятый матч, то он пройдёт в Краснодаре.