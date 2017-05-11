Джентри уверен, что останется тренером «Нью-Орлеана»

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри высказал уверенность в том, что он останется главным тренером команды из Луизианы, даже несмотря на очередной сезон без попадания в плей-офф.

«Для меня ясно то, что у меня есть контракт, и сейчас всё обстоит так, будто я остаюсь. Я работаю, сейчас я нахожусь в Чикаго и просматриваю игроков. Чувствую, что вернусь. Для нас важно пройти подготовку к сезону тем составом, которым мы обладаем, я чувствую, что мы можем быть успешными», — приводит слова Джентри известный инсайдер Эдриен Войнаровски.

Отметим, на протяжении сезона ходили слухи о возможной отставке Джентри с поста главного тренера «Нью-Орлеана».