ЛаВар Болл: мы с Лонзо не нуждаемся в советах Брайанта

ЛаВар Болл, отец кандидата на выбор под первым номером на драфте-2017 Лонзо Болла, подчеркнул, что его сыну не нужны советы Коби Брайанта, который ранее предложил свою помощь тем, кто к нему обратится.

«Мне не нужны советы Брайанта. Ни в каких советах Коби мы не нуждаемся. Лонзо просто должен показывать свою игру. Нет проблем, если они пересекутся на тренировке, Коби что-то заметит, а сын его выслушает. Но у Лонзо не будет мыслей о том, что он поговорит с Коби и от этого станет классным игроком», — сказал ЛаВар Болл в интервью ESPN.