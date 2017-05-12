34 очка Олдриджа помогли «Сан-Антонио» разгромить «Хьюстон» и победить в серии

«Сан-Антонио Спёрс» дома нанёс поражение «Хьюстон Рокетс» со счётом 114:75 в шестом матче полуфинала Западной конференции и одержал победу в серии со счётом 4-2.

«Спёрс» совершили рывок в счёте во 2-й четверти, добившись преимущества в 20 очков, и затем увеличили его во второй половине игры.

Ламаркус Олдридж набрал 34 очка и совершил 12 подборов, у По Газоля — 10 очков и 11 подборов, у Деджанте Маррея — 11 очков и 10 подборов. В составе «Хьюстона» 20 очков набрал Тревор Ариза, у Клинта Капелы — 15 очков и 12 подборов.

В финале Западной конференции «Сан-Антонио» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».