Харден: беру всю вину за поражение на себя

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден после поражения в шести матчах в серии второго раунда плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс» не стал искать себе оправданий.

«Нужно принять всё, как есть. Вину за поражение полностью беру на себя. Я подвёл команду и в нападении, и в обороне. Очень тяжело проигрывать таким образом на своей площадке. Но так уж случилось, и теперь нужно двигаться дальше», – цитирует Хардена ESPN.

Встреча закончилась домашним поражением «Хьюстона» со счётом 75:114, после которого он проиграл серию 2-4.