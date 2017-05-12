Попович: Олдридж своей игрой завёл «Сан-Антонио»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович после шестого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» отметил важную роль в успехе мощного форварда команды Ламаркуса Олдриджа.

«Олдридж своей игрой завёл «Сан-Антонио». Он открывался в хороших позициях и требовал мяч, отлично поработал под щитами и прекрасно пасовал, обеспечивая движение всей команды», – цитирует Поповича ESPN.

Встреча закончилась выездной победой «Сан-Антонио» со счётом 114:75, после которой он выиграл серию 4-2. Олдридж набрал в ней 34 очка и совершил 12 подборов.