Пау Газоль: никто не ожидал такого результата в шестом матче серии

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль признался, что крупная победа над «Хьюстон Рокетс» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НБА стала неожиданностью даже для его команды.

«Никто не ожидал такого результата в шестом матче серии. Но мы просто старались играть на максимуме возможностей», — передаёт слова Газоля ESPN.

Встреча закончилась выездной победой «Сан-Антонио» со счётом 114:75, после которой он выиграл серию 4-2. Центровой в ней набрал 10 очков, совершил 11 подборов, отдал 5 передач и поставил 3 блок-шота.