Воронцевич: когда на тебя срывается тренер, главное – выстоять

Мощный форвард ЦСКА Андрей Воронцевич поделился мнением о взаимоотношениях игрока и тренера.

«Отец мне всегда говорил: «Попасть в ЦСКА – одно, а остаться и закрепиться – другое». И я шёл к этой цели. Прятал куда подальше свои амбиции. Да, Этторе Мессина был не самым лёгким тренером. Тем не менее буду ему всю жизнь благодарен: он же меня и пригласил в ЦСКА. Он поставил меня на ноги как баскетболиста. Благодарен итальянцу за всё – и за критику ежедневную в том числе. Где-то он и срывался, и кричал, и наказывал. Но всё это для того, чтобы я рос как игрок и как личность.

Когда на тебя срывается тренер, главное – выстоять. Кто-то выдерживает этот удар, кто-то выбирает другой путь. Я бы мог сказать: «Мне это всё не нравится, я требую другого отношения». Конечно, хотелось, чтобы помягче со мной обращались. Но когда тренер кричит-кричит, а потом вдруг перестаёт, значит, ему стало всё равно», – цитирует Воронцевича сайт проекта «ВТБ России».