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Бил: Олиника в Вашингтоне ждёт то же, что и Убре в Бостоне

12 мая 2017, пятница. 15:00. Баскетбол

Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил считает, что болельщики «Бостон Селтикс» перегнули палку, нецензурно оскорбляя его партнёра лёгкого форварда Келли Убре в во время пятого матча серии второго раунда плей-офф НБА.

«Зрители в Бостоне пытаются сделать из мухи слона. Мы ведь просто играем в баскетбол. Они защищают Келли Олиника, мы будем защищать Убре. Олиника в Вашингтоне ждёт то же, что и Келли в Бостоне. Его будут освистывать. Это лишь часть игры. Мы не обращаем внимания на подобное», — цитирует Била MassLive.

Убре был дисквалифицирован на один матч за то, что грубо толкнул и сбил с ног центрового «Бостона» Олиника в третьем поединке серии.

Источник: MassLive Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Вашингтон Уизардс Брэдли Бил Келли Олиник Келли Убре
Новости. Баскетбол
12 мая 2017, пятница
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