Бил: Олиника в Вашингтоне ждёт то же, что и Убре в Бостоне

Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил считает, что болельщики «Бостон Селтикс» перегнули палку, нецензурно оскорбляя его партнёра лёгкого форварда Келли Убре в во время пятого матча серии второго раунда плей-офф НБА.

«Зрители в Бостоне пытаются сделать из мухи слона. Мы ведь просто играем в баскетбол. Они защищают Келли Олиника, мы будем защищать Убре. Олиника в Вашингтоне ждёт то же, что и Келли в Бостоне. Его будут освистывать. Это лишь часть игры. Мы не обращаем внимания на подобное», — цитирует Била MassLive.

Убре был дисквалифицирован на один матч за то, что грубо толкнул и сбил с ног центрового «Бостона» Олиника в третьем поединке серии.