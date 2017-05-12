Форвард «Филадельфия Сиксерс» Бен Симмонс не сыграет в Летней лиге НБА. Об этом сообщает инсайдер Дерек Боднер на своей странице в «Твиттере». Первый номер драфта-2016 пропустил дебютный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации в связи с переломом ноги, полученным во время предсезонной подготовки.

30 сентября 2016 года австралиец получил перелом пятой плюсневой кости правой ноги, предварительно предполагалось, что Симмонс останется вне игры на протяжении четырёх игр, однако позже было принято решение вовсе не задействовать его в сезоне-2016/2017.