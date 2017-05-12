Хряпа: новый логотип ЦСКА идеален

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа отметил, что положительно отнёсся к смене герба «армейцев».

«Мне показали несколько проектов. Конечно, к тому моменту я знал, какие из них понравились руководству клуба, и тоже с ним согласился. На мой взгляд, новый логотип идеален. С одной стороны, он очень прост, а с другой — несёт в себе всю суть нашего клуба. Основные детали бренда ЦСКА никуда не делись.

Клуб не так часто меняет логотип. Думаю, болельщики отнесутся к произошедшему с пониманием и примут его, как и старый. Может, он принесёт нам удачу в Стамбуле — в Турции на «Финале четырёх» Евролиги она явно не помешает», — сказал Хряпа в интервью RT.