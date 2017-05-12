Обрадович: жду, что «Локомотив-Кубань» выиграет у ЦСКА серию со счётом 3:0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал победу своей команды над УНИКСом (84:79), которая позволила ей квалифицироваться в полуфинал Единой лиги ВТБ.

«Хорошая была игра, может быть, не лучшая для УНИКСа. Но это спорт, и это борьба. В течение всего сезона УНИКС хорошо боролся в двух сильнейших турнирах – в Евролиге и Единой лиге ВТБ. Это достойно уважения. В этот раз игру выиграли мы, но это спорт. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

Нельзя сказать, что УНИКС не боролся. Мы рады, что оказались в полуфинале, будем играть против ЦСКА. Думаю, что игрой в течение сезона мы доказали, что достойны выхода на эту стадию. Чего я жду от серии? «Локомотив-Кубань» победит 3:0", — приводит слова Обрадовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.