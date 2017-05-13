Трёхочковый Уолла помог «Вашингтону» сравнять счёт в серии с «Бостоном»

«Вашингтон Уизардс» дома одержал победу над «Бостон Селтикс» со счётом 92:91 в шестом матче полуфинала Восточной конференции. Счёт в серии равный — 3-3.

Самый большой отрыв, которого удавалось добиться какой-либо из команд — "+10" «Вашингтона» во второй четверти. Во второй половине игры лидировал в основном «Бостон», но исход игры решил трёхочковый бросок защитника «Вашингтона» Джона Уолла за 3,5 секунды до финальной сирены.

Защитник «Уизардс» Брэдли Бил набрал 33 очка, Уолл — 26, у Маркиффа Морриса дабл-дабл (16 очков, 11 подборов). У «Бостона» по 27 очков на счету Эйвери Брэдли и Айзеи Томаса.

Седьмая игра серии состоится на площадке «Бостона» 7 мая, начало — в 03:00 мск.