Мори: несправедливо вешать всю вину за поражение на Хардена

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал лидера команды Джеймса Хардена, который подвергся критике после поражения в шестом матче серии второго раунда плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс» (75:114).

«Трудно спорить с тем, что он сыграл не лучшим образом. Но мне кажется, что несправедливо вешать всю вину на него», – приводит слова Мори ESPN.

В шестом поединке Харден провёл на паркете 37 минут, собрав коллекцию из 10 очков (два из 11 с игры), семи результативных передач, трёх подборов, одного перехвата и одного блок-шота. Отметим, что защитник допустил шесть потерь.