Д'Антони: возможно, Хардену стоит больше отдыхать во время регулярного сезона

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони рассказал, что подумает по поводу возможного увеличения отдыха для лидера команды Джеймса Хардена в регулярном сезоне.

«Как Хардену показать ещё больший прогресс? Осознать границы своих возможностей. Все великие баскетболисты думают, что они могут всё. Возможно, ему стоит больше отдыхать в некоторых матчах. Но это непростой разговор, деликатная тема. Он хочет играть, в этом заключается его наследие и величие», – приводит слова Д'Антони ESPN.

В регулярном чемпионате-2016/17 Харден принял участие в 81-м матче. Защитник проводил на паркете по 36,4 минуты, собирая коллекцию из 29,1 очка, 11,2 передачи, 8,1 подбора и 1,5 перехвата в среднем за игру.