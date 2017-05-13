Роскошные проходы Била и Уолла – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам шестого матча второго раунда плей-офф между «Вашингтон Уизардс» и «Бостон Селтикс». В их число вошли роскошные проходы защитников «Вашингтона» Брэдли Била и Джона Уолла, аллей-уп защитника «Бостона» Маркуса Смарта на своего коллегу по позиции Эйвери Брэдли, попадание центрового «Бостона» Эла Хорфорда в концовке матча, а также победный трёхочковый Уолла.

Встреча закончилась домашней победой «Вашингтона» со счётом 92:91. Счёт в серии равный 3-3.

Видео доступно на официальном канале лиге в YouTube.