Лав: не имеет значения, сколько я делаю бросков. Важно, что «Кливленд» побеждает

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав прокомментировал слова главного тренера Тайрона Лю, который хочет, чтобы он играл более значительную роль в атаке команды во время финала Восточной конференции.

«Я сказал Тайрону: «Мы провели восемь матчей без поражений. Я не думаю об этом». Делаю я пять-шесть бросков или 15 – это не волнует меня, пока мы побеждаем. Я уже оказывался в такой ситуации раньше. Мы добиваемся успеха, так что я счастлив. Чувствую себя хорошо», – приводит слова Лава RealGM.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Кевин проводит на площадке по 31,3 минуты, собирая коллекцию из 13,8 очка, 9,1 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.