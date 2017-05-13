«Барселона» хочет подписать контракт с Лэтэвиусом Уильямсом

«Барселона» вступила в переговоры с представителями форварда казанского УНИКСа Лэтэвиусом Уильямсом, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Американец уже имеет опыт выступления в испанской лиге, с 2012 по 2015 годы он защищал цвета «Кахасола» и «Бильбао». В июле 2015 года Уильямс подписал контракт с УНИКСом.

В сезоне Евролиги 2016/2017 форвард набирал в среднем за игру 6,9 очка и собирал по 5,1 подбора. В лиге ВТБ Уильямс принял участие в 24 поединках, набирая в них в среднем по 8 очков и собирая по 5,3 подбора.