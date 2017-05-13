Центровой «Кливленда» Таварес сломал руку

Центровой «Кливленд Кавальерс» Эди Таварес получил перелом правой руки во время тренировки игроков резервного состава команды из Огайо. Рентгенологическое исследование подтвердило перелом руки у баскетболиста, сроки восстановления Тавареса не называются, об этом сообщает ESPN.

В регулярном чемпионате на его счету один поединок за «Кливленд», в котором он набрал 6 очков и совершил 10 подборов. В серии плей-офф сезона-2016/17 он не принимал участия ни в одной из игр.

Контракт с Таваресом был подписан «Кливлендом» в апреле, в канун старта матчей на вылет.