Центровой «Химок» Патеев провёл зарядку в школе

Центровой БК «Химки» Руслан Патеев перед утренней тренировкой команды отправился в школу №18 городского округа Химки, чтобы провести со школьниками зарядку. Уже в 8:15 утра баскетболист занимался со школьниками.

Кроме того, в этот же день молодёжный состав клуба принял участие в благотворительном забеге «Химкинская миля», мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией. Средства собранные в рамках забега, а это около 100 тысяч рублей, пойдут на лечение детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении на сердце.

Победителем забега стал форвард молодёжной команды «Химок» Максим Барашков, всего же в мероприятии приняло участие более 1,5 тысяч человек, сообщает сайт БК «Химки».