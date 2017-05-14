Грег Попович: Кавай Леонард сыграет в первом матче серии с «Голден Стэйт»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович уверен в том, что на первый матч финала Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» его команда выйдет со своим лидером лёгким форвардом Каваем Леонардом.

«Леонард сыграет в первом матче с «Голден Стэйт». В субботу он тренировался в полную силу», – передаёт слова Поповича ESPN.

Леонард получил травму лодыжки в пятом поединке серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» и не принимал участия в шестой встрече. В нынешнем плей-офф он набирает по 27,8 очка, совершает по 7,7 подбора и отдаёт по 4,7 передачи за 37 минут в среднем за игру.