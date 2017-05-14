Керр впервые за три недели присутствовал на тренировке «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр впервые за три недели присутствовал на домашней тренировке, сообщает ESPN. Он был вынужден покинуть расположение команды в середине первого раунда плей-офф из-за сильных болей, которые стали последствием операции на спине двухгодичной давности. В отсутствие Керра «Уорриорз» возглавлял его ассистент Майк Браун. Под его руководством команда выиграла два заключительных матча первого раунда с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и победила во втором раунде «Юта Джаз» со счётом 4-0.

В финале Западной конференции «Голден Стэйт» встретится с «Сан-Антонио Спёрс».