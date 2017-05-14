Лю: игрокам «Кливленда» не терпится снова играть

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю рассказал о влиянии длительной паузы между матчами плей-офф на настроение баскетболистов команды.

«Знаю, что игрокам «Кливленда» не терпится снова играть. Кайл Корвер и Леброн Джеймс постоянно говорят об этом. Все наши парни рвутся в бой и готовы выйти на площадку», – цитирует Лю ESPN.

«Кавальерс» вынуждены ждать соперника по финалу Восточной конференции с 7 мая, поскольку серия второго раунда между «Бостон Селтикс» и «Вашингтон Уизардс» затянулась до семи поединков.