Кевин Дюрант: Кавай Леонард – настоящий боец

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант не удивлён тем, что лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард выйдет на первый матч финала Западной конференции между их командами.

«Леонард – солдат. Он настоящий боец. Если он выйдет на площадку, то будет биться изо всех сил, несмотря ни на что», – цитирует Дюранта ESPN.

Леонард получил травму лодыжки в пятом поединке серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» и не принимал участия в шестой встрече. В нынешнем плей-офф он набирает по 27,8 очка, совершает по 7,7 подбора и отдаёт по 4,7 передачи за 37 минут в среднем за игру.