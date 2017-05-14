Ирвинг: после травмы Тавареса зарёкся играть в товарищеских двухсторонках

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг рассказал, как повлияла на него травма резервного центрового Эди Тавареса, полученная в товарищеском поединке резервистов.

«Инцидент с Таваресом послужил предупреждением для всех игроков «Кливленда», соскучившихся по баскетболу пять на пять. Благодаря ему я ещё более отчетливо осознал всю важность момента. Ведь я как раз тоже собирался выйти на паркет и поиграть, когда Эди сломал руку. Но теперь я зарёкся участвовать в таких двухсторонках», – цитирует Ирвинга ESPN.