Майк Браун: Стив Керр – лидер «Голден Стэйт»

Ассистент главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Браун считает, что Стив Керр, несмотря длительное отсутствие на рабочем месте из-за болей, продолжает играть ключевую роль в жизни команды.

«Я был невероятно рад видеть Стива на тренировке, общающегося с игроками. Это здорово, потому что он наш лидер. Керр заложил фундамент команды и задал каждому нужное направление. Поэтому чем чаще он находится вместе с нами, тем лучше мы себя чувствуем. Прекрасно, что Стив нашёл возможность поучаствовать в тренировке», – цитирует Брауна ESPN.