Стивен Карри: в колледже я равнялся на показатели Кевина Дюранта

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри признался, что ещё со студенческих времён пристально следил за нынешним партнёром по команде лёгким форвардом Кевином Дюрантом.

«Мы поступил в колледж в один и тот же год. И на первом курсе я всегда равнялся на показатели Дюранта. Каждый раз, когда у меня получался хороший матч, Кевин тоже оказывался на высоте. Наша статистика была примерно на одном уровне. Дюрант находился в центре внимания во время обучения в колледже, но я знал, что он уйдёт в НБА сразу после первого курса», – цитирует Карри CBS Sports.

Сам Стивен отучился в колледже три года и пришёл в НБА на два года позже Дюранта.