Мотеюнас: информация о том, что я подал в суд на «Хьюстон» неправдива

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Донатас Мотеюнас опроверг слухи о том, что он собирается судиться с «Хьюстон Рокетс» по поводу ситуации с переговорами о новом контракте в течение нынешнего сезона.

«Месяц назад мы с Ассоциацией игроков НБА с одной стороны и «Хьюстон» с другой пришли к согласию и решили все имевшиеся вопросы. Между мной и «Рокетс» не идёт никаких судебных разбирательств. Опубликованная в СМИ информация об этом неправдива», – написал Мотеюнас в своём микроблоге в социальной сети «Фейсбук».