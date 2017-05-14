Источник: Керр приедет на первый матч «Голден Стэйт» с «Сан-Антонио»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр планирует присутствовать на арене во время первого матча финальной серии Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс». Об этом сообщил обозреватель CSN Монте Пул со ссылкой на собственный источник. Будет ли Керр в полной мере руководить командой, не уточняется.

Керр пропустил заключительный матч первого раунда плей-офф и весь второй раунд из-за проблем со здоровьем. Накануне он впервые с тех пор присутствовал на тренировке команды. В его отсутствие «Уорриорз» возглавляет Майк Браун.