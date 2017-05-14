Попович: я ненавижу Стива Керра

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович язвительно ответил на вопрос о том, продолжает ли он давать советы наставнику «Голден Стэйт Уорриорз» Стиву Керру.

«Я ненавижу Стива Керра. Если он спросит меня о чём-то, скажу ему пойти помочиться в корзину», — приводит слова Поповича корреспондент San Francisco Chronicle Энн Киллион.

Ранее Попович в том же стиле высказался о Майке Брауне, который заменяет Керра во главе «Уорриорз» на время его болезни: «Кто такой Майк Браун? Не знаю никакого Майка Брауна», — заявил Попович.