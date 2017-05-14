Ф. Джексон: сейчас от новичков не ждут дебюта, как от Мэджика Джонсона

Президент «Нью-Йорк Никс» Фил Джексон считает, что баскетбол изменился и не позволяет дебютантам блистать так же, как Мэджик Джонсон в своё время. Джонсон стал чемпионом и MVP финала НБА в свой дебютный сезон.

«Мы как-то встретились и поговорили с Мэджиком, и я сказал ему, что мало кто может сейчас войти в игру и взять титул, как он в 80-х. Они сейчас не такие. Они не такие зрелые. Конечно, Мэджик был второкурсником, когда проявил себя. Уровень зрелости и образованности в игре поднялся, так же как и объём физической и психологической работы. Сейчас мы многого не ждём», — приводит слова Джексона Newsday.