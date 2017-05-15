Пачулия: глупо думать, что я умышленно нанёс травму Каваю Леонарду

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия отрицает, что умышленно травмировал лидера «Сан-Антонио Спёрс» Кавая Леонарда в первой игре серии финала Западной конференции.

«Это действительно глупо. Ненавижу, когда кто-то так падает. Я тоже спортсмен. Я просто сделал то, что должен был, и попытался накрыть бросок Кавая. Я развернулся, а затем прозвучал свисток. Я не заметил, что он упал, пока не повернулся назад. Так что я не видел, что произошло», – приводит слова Пачулии ESPN.

Встреча закончилась победой «Уорриорз» со счётом 113:111.