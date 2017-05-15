Стивенс: думаю о 7-й игре, а не об отобранной секунде в 6-м матче

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс спокойно отнёсся к тому, что его команда должна была получить на одну секунду больше в концовке шестого матча серии второго раунда плей-офф с «Вашингтон Уизардс» (91:92).

«Как мы поняли, судьи не могли проверить это. Возможно, я не прав. Так мне сказали в субботу. Наша скамейка просила их пересмотреть эпизод. Но сейчас я больше сосредоточен на седьмом матче, так как не считаю, что это стоит долго обсуждать. Такое случается. Надо просто двигаться дальше. Готовиться к следующему поединку», – цитирует Стивенса ESPN.

Решающая, 7-я игра серии состоится на домашнем паркете «Бостона» 16 мая.