Ирвинг: благодаря Уоллу у «Вашингтона» есть шанс выйти в финал конференции

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг прокомментировал победный трёхочковый разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла в шестом матче серии второго раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» (92:91).

«Это был отличный бросок. Мне кажется, игрок должен обладать мужеством, чтобы исполнять такие броски в концовках. Уоллу удалось сделать это. Теперь «Вашингтон» и «Бостон» проведут решающий матч. В 7-й игре у команд всегда равные шансы на победу. Благодаря Уоллу «Вашингтон» может выйти в финал Восточной конференции», – цитирует Ирвинга ESPN.