Бюджет Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17 оказался профицитным

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов сообщил, что бюджет баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17 оказался профицитным.

Доходы турнира составили 552,281 млн рублей при расходах 552,226 млн рублей. Бюджет Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне также был профицитным. Тогда доходы составили 384 млн рублей.

Напомним, что самым состоятельным клубом лиги остаётся ЦСКА, доходы которого, включая спонсорские поступления, призовые, продажу билетов, рекламу и прочее, составляют 2,646 млрд рублей.